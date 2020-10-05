Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,7670'tan işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 7,7253, en yüksek 7,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7580'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7560'tan işlem gördü.

5 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: