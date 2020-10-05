Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 5 Ekim 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7670’ten işlem görüyor. İşte, 5 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,7670'tan işlem görüyor.
Cuma günü, en düşük 7,7253, en yüksek 7,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7580'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7560'tan işlem gördü.
5 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7570
|
7,7580
|
7,7660
|
7,7670
|
Avro
|
9,0880
|
9,0890
|
9,1530
|
9,1540
|
Sterlin
|
10,0130
|
10,0630
|
10,0510
|
10,1010
|
İsviçre Frangı
|
8,4110
|
8,4540
|
8,4670
|
8,5090
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,7270
|
7,8070
|
7,7360
|
7,8160
|
Avro
|
9,0480
|
9,1280
|
9,1130
|
9,1930
|
Sterlin
|
9,9530
|
10,1630
|
9,9910
|
10,2010