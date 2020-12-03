Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 460,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 459 lira 90 kuruşken satışı ise 460 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 740 lira satış fiyatı ise 750 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 3 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: