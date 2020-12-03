Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,77 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7788 en yüksek 7,8824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8623'ten tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde artış göstermesinin ardından 7,9182'ye kadar yükseldi. Dolar/TL, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,9010'dan işlem gördü.

3 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: