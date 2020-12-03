Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 3 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,77 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 3 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,77 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,7788 en yüksek 7,8824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8623'ten tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde artış göstermesinin ardından 7,9182'ye kadar yükseldi. Dolar/TL, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,9010'dan işlem gördü.
3 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
ÇARŞAMBA
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8290
|
7,8300
|
7,7770
|
7,7780
|
Avro
|
9,4460
|
9,4470
|
9,4570
|
9,4580
|
Sterlin
|
10,4100
|
10,4620
|
10,4530
|
10,5050
|
İsviçre Frangı
|
8,7270
|
8,7700
|
8,7150
|
8,7590
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,7990
|
7,8790
|
7,7470
|
7,8270
|
Avro
|
9,4060
|
9,4860
|
9,4170
|
9,4970
|
Sterlin
|
10,3500
|
10,5600
|
10,3930
|
10,6030
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