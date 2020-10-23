Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 488,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 791,00 lira, Cumhuriyet altını 3.237,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 488,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 488 lirayken satışı ise 488 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 786 lira satış fiyatı ise 791 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 23 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: