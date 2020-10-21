Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 485,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 485,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 485 lira 60 kuruşken satışı ise 485 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 776 lira satış fiyatı ise 781 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 21 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: