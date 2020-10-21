Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 28.277,64 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.441,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 11.519,99 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri dün de devam etti.

Pelosi, dün katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, anlaşmaya dair "iyimser" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ise Trump yönetimi ve Demokratların görüşmelerde ilerleme kaydettiğini ancak bir anlaşmaya varılması için "hala gidilmesi gereken yol olduğunu" aktardı. Meadows, hafta sonundan önce bir anlaşma görmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

Analistler, ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun piyasalar tarafından takip edileceğini bildirdi.