Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 21 Ekim 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8320’den işlem görüyor. İşte, 21 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8320'den işlem görüyor.
Dün en düşük 7,8570, en yüksek 7,9145 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,8659'dan tamamladı.
Üst üste düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar/TL, 7,8222 ile son iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,8240'tan işlem gördü.
21 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
SALI
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8750
|
7,8760
|
7,8310
|
7,8320
|
Avro
|
9,3200
|
9,3210
|
9,2930
|
9,2940
|
Sterlin
|
10,2090
|
10,2600
|
10,2760
|
10,3280
|
İsviçre Frangı
|
8,6890
|
8,7330
|
8,6580
|
8,7020
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,8450
|
7,9250
|
7,8010
|
7,8810
|
Avro
|
9,2800
|
9,3600
|
9,2530
|
9,3330
|
Sterlin
|
10,1490
|
10,3590
|
10,2160
|
10,4260
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