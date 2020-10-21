Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8320'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8570, en yüksek 7,9145 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,8659'dan tamamladı.

Üst üste düşüşünü 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar/TL, 7,8222 ile son iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,8240'tan işlem gördü.

21 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: