Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 483,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 483,40 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 483 lira 20 kuruşken satışı ise 483 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 778 lira satış fiyatı ise 783 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 16 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: