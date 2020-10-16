Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,9040'tan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,9035, en yüksek 7,9519 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,9355'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,9330'dan işlem gördü.

16 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: