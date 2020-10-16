Her yıl milyarlarca lira değerinde gıda çöpe atılıyor. Kayıtlara göre, Türkiye’den her yıl ortalama 33 milyon ton atık toplanıyor. Atıkların 14,5 milyon tonunu ise gıda ürünleri oluşturuyor.

İstanbul Ticaret Borsası "Gıda İsrafını Engelleme Projesi" kapsamında araştırma yaptı. Buna göre, Türkiye yılda 18 milyar dolarlık gıda ihracat yapıyor. 14,5 milyar dolar değerindeki gıda ise çöpe atılıyor. Sadece İstanbul'daki çöpün yüzde 45’i gıda ürünü.

Tüketicinin saklama koşullarını ve son kullanma tarihlerini göz ardı etmesi, israfın en önemli sebeplerinden.

Gıda bankacılığı

İsrafı önlemek için yürütülen çalışmalardan biri de gıda bankacılığı. Herhangi bir nedenle iade edilecek ürünün, firmaya değil ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedefleyen sistemin mevzuat çalışmaları sürüyor.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Sayman Üye Recep Salih Al, açık büfe olduğunda porsiyon hesabı yapılmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İnsanlar yiyeceği kadar almıyor, çok çok daha fazlasını tabağına dolduruyor. Hadi iyimser bakalım, 3'te 1'i çöpe gidiyor. İlk başta bilinçli tüketici olmamız lazım. Emeğe saygı göstermemiz lazım."

Dünyadaki 1,3 milyar ton çöpün yarısı gıda ürünleri. Uzmanlar, yalnızca Avrupa ve ABD'de israf edilen gıdayla, dünya üzerindeki tüm ihtiyaç sahiplerinin doyabileceğini belirtiyor.