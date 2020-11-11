Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 471 lira 90 kuruşken satışı ise 472 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 760 lira satış fiyatı ise 765 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 11 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: