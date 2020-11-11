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Benzin fiyatlarında artış
Benzin fiyatlarında değişikliğe gidiliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruş artış olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarında 19 kuruş artış olacağını duyurdu.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6, 81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6, 96 liraya çıkacak.
İzmir'de ise 7,02 liradan satılacak.
Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak..
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