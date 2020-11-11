Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8720'den işlem görüyor.

Dün, en yüksek 8,3874 en düşük 8,0531 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kazancıyla 8,1580'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,1160'tan işlem gördü.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi.

11 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: