Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? 11 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,8720'den işlem görüyor. İşte, 11 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,8720'den işlem görüyor.
Dün, en yüksek 8,3874 en düşük 8,0531 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kazancıyla 8,1580'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,1160'tan işlem gördü.
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi.
11 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
SALI
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,1800
|
8,1810
|
7,8710
|
7,8720
|
Avro
|
9,6630
|
9,6640
|
9,2500
|
9,2510
|
Sterlin
|
10,8900
|
10,9450
|
10,4580
|
10,5110
|
İsviçre Frangı
|
8,9880
|
9,0330
|
8,6120
|
8,6550
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
8,1500
|
8,2300
|
7,8410
|
7,9210
|
Avro
|
9,6230
|
9,7030
|
9,2100
|
9,2900
|
Sterlin
|
10,8300
|
11,0400
|
10,3980
|
10,6080
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