Ekonomi
AA 29.04.2026 10:21

Gram altın 6 bin 643 liraya indi

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 643 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 938 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 652 liradan satılıyor

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 6 bin 657 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 938 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 652 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin enflasyonist endişelerin yüksek seyretmesine neden olması kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden gelecekteki yol haritasına ilişkin sinyaller arayacak.

Analistler, bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, yurt dışında Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

