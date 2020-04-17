Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 378,5 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 383,8 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 378 lira 28 kuruştan satışı ise 378 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 593 lira satış fiyatı 620 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.694,31 dolar

Satış: 1.694,50 dolar

Gram

Alış: 378,28 lira

Satış: 378,80 lira

Çeyrek

Alış: 593,57 lira

Satış: 620,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.482,00 lira

Satış: 2.533,00 lira