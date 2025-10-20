Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.10.2025 06:10

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. 

ETİKETLER
Merkez Bankası Faiz
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:11
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
07:49
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
06:42
Meksika'da sel felaketinde can kaybı artıyor
06:39
Bodrum mandalinasında rekolte beklentisi yüksek
06:36
Türkiye'nin çekici ihracatı yüzde 53 arttı
06:33
Uluslararası Sıfır Atık Forumu etkinliklerle son buldu
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ