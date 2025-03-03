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Ekonomi
TRT Haber 03.03.2025 06:32

Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında

Bu hafta ekonomi gündemi hareketli geçecek. Şubat ayı enflasyon ve ihracat verileri belli olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da yılın ikinci faiz kararını 6 Mart Perşembe günü açıklayacak.

Gözler enflasyon verileri ve faiz kararında

Ekonomi takvimi bu hafta yoğun olacak. Piyasalar, enflasyondan ihracata kadar birçok önemli veriyi takip edecek.

Yurt içinde tüm gözler, pazartesi gününde olacak. TÜİK, bugün şubat ayı enflasyon verilerini yayımlayacak. Yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 42,12 ile 19 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Şubat ayı dış ticaret verileri de yine aynı tarihte açıklanacak. Verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın duyurması bekleniyor.

Yılın ikinci faiz kararı açıklanacak

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak.

Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı paylaşılacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası rezervleri de aynı gün netleşecek.

7 Mart'ta Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak. Enflasyon beklentilerinin görülmesi açısından oldukça önemli.

Türkiye İstatistik Kurumu da Cuma günü Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranlarını açıklayacak. Böylece şubat ayında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı belli olacak.

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