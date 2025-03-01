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Ekonomi
AA 01.03.2025 19:33

Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı.

Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

Geçen yıl 3 dönem başvuru alındı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı."

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KOSGEB Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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