Duman 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.03.2025 12:27

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
[Fotograf: AA]

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

ETİKETLER
Vergi
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Emine Erdoğan'dan ata tohumlarının satışa sunulmasına ilişkin paylaşım
12:19
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi üretimi artırıp büyümeye devam ediyor
12:17
Kadın istihdamı için verilen destekler artırıldı
12:14
Reel sektöre yönelik yeni kefalet paketi geliyor
12:37
Ankara'da fabrika yangını
12:10
Hamas, Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri artırma çağrısı yaptı
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti
FOTO FOKUS
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ