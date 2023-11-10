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Ekonomi
AA 10.11.2023 13:02

Girişimciler KOSGEB'in destek programından memnun

KOSGEB'in işletmelere sağladığı Geleneksel Girişimci Destek Programı'nın etkisine yönelik yapılan saha çalışmasının sonuçları, firma yetkililerinin bu destekten memnun olduklarını ortaya koydu.

Girişimciler KOSGEB'in destek programından memnun

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce, "KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı Etki Değerlendirmesi"nden yapılan derlemeye göre, etki değerlendirme çalışmalarıyla, sağlanan teşvik, yatırım ve desteklerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analizlerin yapılması, kullanılan kamu kaynakları için hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi ve programların gözden geçirilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında verilen desteklerin (kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği) işletmeler üzerinde etkilerini tespit etmek için yapılan saha çalışmasında destekten yararlanan firmalara yönelik çevrim içi ortamda anket yapıldı.

Çalışmada girişimcilerin söz konusu destek süreçleri ile destekten elde ettikleri kazanımlara ilişkin değerlendirmelerinin tespit edilmesi hedeflendi.

Anket uygulaması sonucunda kullanılabilir 800 anket elde edildi. Katılımcılardan yüzde 59'u erkek, yüzde 41'i kadın girişimcilerden oluştu.

Programdan faydalanan girişimcilere genel memnuniyet düzeylerini belirleyen soru yöneltildi, girişimcilerin yüzde 74'ünün programdan memnun kaldığı görüldü.

Bu doğrultuda katılımcı anketlerinin kullanıldığı bir yöntem izlendi. Çalışmada girişimcilere uygunluk, verimlilik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde hazırlanan formlar aracılığıyla katılımcı anketi uygulaması yapıldı.

Anket uygulaması sonuçları, girişimcilerin geleneksel girişimci desteğinden faydalanmak için tamamlamak zorunda oldukları girişimcilik eğitiminden yaklaşık yüzde 83'ünün memnun kaldığını gösterdi.

Firmaların yüzde 87,3'ü aldıkları eğitimin iş modeli hazırlamak için beklentilerini karşıladığını, yüzde 72,5'inin KOSGEB'e sundukları iş modellerini kendilerinin hazırladığını belirtti.

Girişimcilerin yüzde 57,7'si destek programından faydalanmamış olsaydı da işletmesini aynı düzeyde yatırımla ve aynı zamanda kuracağını, yüzde 42,3'ü ise işletmesini destek olmasaydı ya kurmayacağını ya da aynı düzeyde yatırımla ve aynı zamanda kuramayacağını belirtti.

Geleneksel Girişimci Destek Programı 2020'den itibaren uygulanmaya başlandı. Destek programıyla girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılması amaçlandı. Program kapsamında 49 bin 321 girişimciye 473 milyon liradan fazla destek sağlandı.

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