2020 Yılı Bütçe Gerekçesi ve KOSGEB verilerinden derlenen bilgiye göre, kurum, kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmalarını son yıllarda yoğunlaştırırken, bu alanda sağlanan desteklerde de önemli artış gerçekleşti.

Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi.

Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5 yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015'te 5 bin 681 iken, geçen yıl 14 bin 978'e yükseldi.

Bu noktada KOSGEB destek programları kapsamında 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplamda 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 liralık teşvik sağlandı.

Engelleri kaldıran destek

KOSGEB'in bu dönemde engelli girişimcilere sağladığı desteklerde de düzenli artış oldu. Engelli girişimcilere sağlanan destekler, 2015'te 1 milyon 329 bin 790 lirayken 4 kat artarak 2019 yılında 5 milyon 388 bin 139 liraya ulaştı. Engelli girişimcilere ait işletme sayısı da 5 yılda 2 katına çıktı. Bu işletmeler 2015'te 133, geçen yıl 283 olarak olarak kayıtlarda yer aldı.

Başkanlığın destek programlarıyla 5 yılda engelli girişimcilere ait 1121 işletmeye toplam 19 milyon 256 bin 452 lira destek verildi. Böylece, KOSGEB tarafından 5 yılda 56 bin 167 girişimci kadın ve engelliye toplam 1 milyar 24 milyon 620 bin lira kaynak sağlandı.

Kaynak: AA