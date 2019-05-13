Karadeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, başta fındık olmak üzere Giresun'dan 1 Ocak-30 Nisan ayları arasında dünyanın çeşitli ülkelerine 18 sektörde yapılan satışlardan 59 milyon 305 bin dolar gelir sağlandı.

Giresun'dan yılın ilk 4 aylık döneminde en fazla ihraç edilen ürünlerin başında fındık ve mamulleri geldi.

Kentteki 15 firma tarafından Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere 8 bin 429 ton fındık satılarak, karşılığında 49 milyon 896 bin 285 dolar kazanç elde edildi.

Fındığı, 3 milyon 575 bin 346 dolarla makine ve aksamları, 2 milyon 383 bin 213 dolarla da meyve sebze ürünleri izledi.

Giresun'dan yapılan savunma ve havacılık sektörü ihracatında ise büyük artış gözlendi. 2018'de sektörün geliri 1 milyon 986 bin dolar olurken, bu yılın ilk 4 ayında ise bu rakam 2 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA