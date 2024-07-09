Genel aydınlatmada kullanılan LED armatürlerle 82 milyon lira tasarruf yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yıl başında hayata geçirilen Enerji Verimliliği Stratejisi kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kayıpları azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, cadde ve sokakların aydınlatılmasında kullanılan yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar yerine yüzde 50 tasarruf sağlayan LED armatürler sisteme dahil ediliyor.

Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin yürüttüğü verimlilik çalışmasıyla bugüne kadar genel aydınlatmada 140 bin LED armatür kurulumu gerçekleştirilerek 1 Temmuz itibarıyla yıllık bazda yaklaşık 82 milyon lira değerinde tasarruf sağlandı.

Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 10 milyon armatür bulunuyor. 2023'te Türkiye'de genel aydınlatma amacıyla 5 bin 24 gigavatsaat elektrik tüketildi. Oluşan faturayı ödemek için Bakanlık bütçesinden 23,6 milyar lira, belediye ve il özel idarelerinin bütçelerinden de 5,2 milyar lira kullanıldı.

Yıllık 720 milyon lira tasarruf hedefleniyor

Bakanlık, 2028'e kadar 1 milyon, 2030'a kadar 1,2 milyon tasarruflu LED armatürü sisteme dahil etmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocakta Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı açıkladıklarını belirterek, "2024-2030 yıllarını kapsayan plan doğrultusunda 10 stratejik amaç belirledik. 61 eylemimiz var. Bunlardan biri de genel aydınlatmada enerji verimliliğinin artırılması. Bu eylem doğrultusunda 2030 yılına kadar 1,2 milyon sokak lambasını verimli hale getireceğiz. Böylece her yıl 720 milyon liralık tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji verimliliğinde farkındalığın önemli olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyada enerji verimliliğine yılda 600 milyar dolar yatırım yapılıyor. Bu alanda yıllık istihdam artışı 1 milyon kişiye ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini göz önüne aldığımızda tüm planlamalarımızda enerji verimliliği önemli bir rol üstleniyor." değerlendirmesini yaptı.