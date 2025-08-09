Açık 23.6ºC Ankara
Ekonomi
DHA 09.08.2025 01:03

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alımlar destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak.

Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.

Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başvurular için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstihdam Kamu Personel
