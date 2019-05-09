TİGEM'in konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere toplam 10 bin 492 baş muhtelif ırklarda koyun satın alınacak.

İhaleye katılacaklar, ihale dokümanını TİGEM Ticaret Daire Başkanlığından 50 lira karşılığında temin edebilecek.

İstekliler tarafından teklif edilen toplam tutarın en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat verilmesi zorunlu olacak.

Teklif mektuplarının 15 Mayıs saat 15.30'a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA