Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.06.2025 09:51

Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 81 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 23 Haziran Pazartesi başlayacak ve 4 Temmuz Cuma saat 17.30'da sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum, yazılımcı, uzman yazılımcı, kıdemli uzman yazılımcı, lider uzman yazılımcı, bilişim sistemi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, kıdemli siber güvenlik uzmanı, ağ yönetim uzmanı, DevOps uzmanı, kıdemli DevOps uzmanı, linux sunucu uzmanı, uzman veri tabanı yöneticisi, büyük veri uzmanı, kıdemli büyük veri uzmanı ve yapay zeka uzmanı olmak üzere sözlü sınavla 81 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 23 Haziran Pazartesi başlayacak ve 4 Temmuz Cuma saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" adresinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

Sözlü sınav, 21 Temmuz-1 Ağustos döneminde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavda başarılı olanların listeleri de GİB'in sitesinden yayımlanacak. Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecek.

ETİKETLER
Gelir İdaresi Başkanlığı İstihdam Kamu Personel
Sıradaki Haber
Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:31
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı
10:16
Tüketici güven endeksi haziranda arttı
10:00
Altının gramı 4 bin 261 liradan işlem görüyor
09:54
Transatlantic Petroleum'un Batman'daki ruhsatı TPAO'ya devredildi
09:55
Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den yeni finansman
09:53
Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı
Gazze'de prematüre bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor
Gazze'de prematüre bebekler hayatta kalma mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ