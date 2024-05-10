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Ekonomi
AA 10.05.2024 15:38

Geleneksel dört meslek standarda kavuşacak

Unutulmaya yüz tutmuş "talikacı, bastoncu, yemenici ve ebru sanatkarı​​​​​​​" mesleklerinin standartlarını belirlemek amacıyla protokol imzalandı.

Geleneksel dört meslek standarda kavuşacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uğur Bent Türker ile kurum ve dernek yöneticileri katıldı.

İlhan, yaptığı konuşmada, kültürel miras olan geleneksel sanat ve zanaatların, halk kültürünün bir öğesi olarak geçmişle bağlantı kurulmasına imkan tanıdığını belirtti.

"21 meslekte standart hazırlamak üzere protokol imzalamak için çalışma başlattık"

Üretildikleri çağa tanıklık eden geleneksel sanat ve zanaatların kaybolma riski ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken İlhan, şöyle konuştu:

"Atalarımızdan yadigar mesleklerin tanımlanması ve gelecek nesillere aktarılması için uzun süredir çalışma yapmayı planlamaktaydık. Bu noktada Anadolu'da yaşadığı bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat ve zanaatları gün ışığına çıkartıp yaşatılmasını amaçlayan ANELSANDER ile yollarımız kesişti. 6 Haziran 2023'te dernek ile 21 meslekte standart hazırlamak üzere protokol imzalamak için çalışma başlattık."

İlhan, ilk aşamada talikacı, yemenici, bastoncu ve ebru sanatkarı mesleklerinin standartlarının hazırlandığını ifade ederek, protokolün kültürel mirasıın gelecek nesillere taşınmasına vesile olmasını diledi.

Geleneksel dört meslek standarda kavuşacak

"Birlikte güzel bir adım atmış oluyoruz"

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Terzi ise "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"nin Türkiye'deki yürütücü kurumu olduklarını anımsattı.

Türkiye'nin turizm, kültür ve sanatta iyi konumda olduğunu ifade eden Terzi, "Türkiye'de 12 ay mutlaka ziyaret edilecek, deneyimlenecek, görülecek, kokusu ve tadı hissedilecek unsur var. Bu anlamda ANELSANDER ve MYK ile güzel bir adım atmış oluyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ANELSANDER Başkanı Türker de protokol ile kültürel değerleri yaşatan sanatçılara katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlhan, Terzi ve Türker protokol metnini imzaladı.

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