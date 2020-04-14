AK Parti, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede yeni önlem paketini Meclis'e sundu.

Pakete göre, 3 ay boyunca işten çıkarma olmayacak. Cumhurbaşkanı, geçici fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Ayrıca, işçiler ücretsiz izne ayrılabilecek, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak.

İlan, reklam ve çevre temizlik vergileri ödenmeyecek

Düzenlemeyle, iş yerlerinde, geçici olarak kapatılan döneme ait ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergileri ödenmeyecek. Belediyelerin sigorta primleri ve su alacakları 3 ay ertelenecek. Belediyeler, toplu taşıma araçlarının sahiplerine maddi destek sağlayacak. Toplu taşıma araçlarının ruhsat, hat kirası gibi borçları ertelenecek.

Ertelenecek borçlar arasında öğrenim kredileri de var

Düzenlemeyle ertelenecek borçlar arasında öğrenim kredileri de var. Erteleme 3 aylığına ve faizsiz olacak.

Yaşlı ve engellilere yönelik yardımlar, 3 ay boyunca gelir testine bakılmaksızın devam edecek.