Mağazalar kapandı, okullar eve taşındı. Evden çalışma yaygınlaştı. Koronavirüs pek çok sektörü derinden etkiledi.

Kimi sektörlerde ciddi bir iş gücü fazlalığı ortaya çıktı, kiminde ise iş gücü talebi patladı. Sağlık, nakliye ve dağıtım, gıda, online eğitim ve iletişim listenin başında.

Kargo şirketlerinin kurye sayısını artırması talep ediliyor

Salgınla mücadelenin ön safındaki meslek grubu sağlık çalışanları. Başta doktor ve hemşire olmak üzere, laboratuvar teknisyeni, destek personeli, tekniker, biyokimyager gibi personele talep arttı.

İzolasyon döneminde, evden verilen siparişlerin yoğunlaşması, kargo ve nakliye sektörünü de öne çıkardı. Kuryeler, akşam da devam eden dağıtıma yetişmekte zorlanıyor. Hem çalışma koşullarının hafifletilmesi hem de istihdama katkı için kargo şirketlerinin kurye sayısını artırması talep ediliyor.

Gıda sektöründe istihdam imkanı

Uzaktan eğitim de herkesin öğrendiği bir kavram haline geldi. Online eğitim veren kuruluşların sayısı da arttı. Öğretmen ve içerik uzmanı alımları için düğmeye basıldı.

Her şey internet üzerinden olunca, bilgi teknolojileri alanında da hareketlilik yoğunlaştı. Yazılım ve e-ticaret uzmanı, veri tabanı yöneticisi, dijital dönüşüm uzmanı, internet içerik yöneticisi, online müşteri temsilcisi pozisyonlarında donanımlı kişilere ihtiyaç duyuluyor.

Bu süreçte artan talep, gıda sektöründe de istihdam imkanı sağladı. Mühendis talebi her geçen gün artıyor. Üretim operatörü, kalite teknikeri, üretim vardiya şefi gibi pozisyonlara personel aranıyor.