Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

2021'de yüzde 11 artış

2021'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yıl, 2020'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 oldu. Böylece 2021'de trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 artış gerçekleşti.

Araçların yüzde 40’ı beyaz

Aralık 2021 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 706 bin 65 otomobilin yüzde 37,6'sının dizel, yüzde 35,9'unun LPG, yüzde 25,5'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,7'sinin elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 40,6'sının beyaz olduğu kayıtlara geçti.

Yılsonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,6 olarak hesaplandı.

Aralık 2021 verileri yıllık bazda düştü

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 65 bin 562 olarak belirlendi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 26,1 azaldı. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 23,1 düştü.

Aralık ayında 906 bin 917 taşıtın devri yapıldı. Geçen ay 29 bin 558 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.