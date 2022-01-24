İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da 1200 ila 1500 düğün salonunda hizmet verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle belirli bir dönem salonların kapalı olduğunu hatırlatan Sönmez, "Bu dönemde düğün sektörü büyük bir sekteye uğradı. Hem esnaf arkadaşlarım hem de düğün yapacak olan gelin ve damatlarımız bu konudan çok etkilendi. Vakaların azalmasıyla birlikte tedbirlerle düğün sezonu tekrar açılmıştı." diye konuştu.

Sönmez, kısıtlamaların kalkmasıyla belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini, salgınla düğün formatlarının biraz değiştiğini dile getirdi.

"Yeni sezondan oldukça memnunuz"

Sektörün kendi içinde bazı değişikliklere gittiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"İkramda, masa ile sandalye düzeninde değişiklikler oldu. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hala uymaya devam ediliyor. Koronavirüs önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında biz geliyorduk. 2020 yılında İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı 2019 yılına göre azalmıştı. 2021 yılında düğün sezonu iyi gitti. 2021 yılında İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı 2020'ye göre yüzde 80 arttı. Yeni sezondan oldukça memnunuz. 2022'deki düğünler için ön rezervasyonlarımız yapıldı. Yeni sezonla ilgili bayağı bir talep mevcut."

Sönmez, düğün sektöründe KDV oranının yüzde 18 olduğunu, bunun düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Bu oranın devletimiz tarafından yüzde 8'e çekilmesiyle yeni evlenecek çiftlerimize bir bayram müjdesi olarak biz de katkı sağlayabiliriz. Sezonda esnaf arkadaşlarımızla devletimizin indirmiş olduğu oranlarda fiyatları indirerek ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesini sağlarız. Bu nedenle KDV oranının düğün sektöründe indirilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Düğün salonları olarak 2022 yılından umutluyuz"

Düğün salonu işletmecisi Ayşe Bilgiç ise geçen yıl düğün sezonun iyi geçtiğini belirtti.

Düğün salonlarında koronavirüs tedbirlerini uygulamalarının insanlara güven verdiğini dile getiren Bilgiç, "Bu güven işlerimizin de artmasına katkı sağladı. Düğün salonları olarak 2022 yılından umutluyuz" şeklinde konuştu.