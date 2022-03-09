Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Gazprom: Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatımız sürüyor
[Temsili fotoğraf: AA]
Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının aynı seviyede devam ettiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde Gazprom'dan gaz sevkiyatına ilişkin açıklama geldi.
Şirket, Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyatın bugün de değişmeyerek 109,5 milyon metreküp hacme sahip olduğunu duyurdu.
Rusya bugün 10.00 itibarıyla Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etmişti.
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