Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde Gazprom'dan gaz sevkiyatına ilişkin açıklama geldi.

Şirket, Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyatın bugün de değişmeyerek 109,5 milyon metreküp hacme sahip olduğunu duyurdu.

Rusya bugün 10.00 itibarıyla Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etmişti.