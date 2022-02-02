Gaziantep’te ocak ayında 2021’in aynı dönemine göre ihracatta yüzde 8,2 artış gözlemlendi.

Geçen yıla göre yüzde 8,2'lik artış

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, kentin ihracattaki başarısının yeni yılda da sürdürdüğünü söyledi.

Kentin ihracatta 5. il sıralamasını koruduğunu vurgulayan Yıldırım, "Geçen yılın ocak ayı ihracatını yüzde 8,2 oranında artırarak, 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022'de güzel başarılara imza atacağının sinyalini verdi" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise geçen yılı rekorla kapatan kentin yeni yılın ilk ayında da ihracatını artırdığına işaret etti.

İhracatçıların güçlüklere rağmen ülkeye katma değer oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, "Maalesef geçtiğimiz yıl küresel ekonomide en önemli sorunların başında gelen yüksek enflasyon sorunu devam ediyor. Sanayi üretimindeki girdi ve enerji maliyetleri elimizi güçleştiriyor" diye konuştu.