Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güneydoğunun ihracatı ocakta arttı
[Fotoğraf: AA]
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,5 artışla 848 milyon 881 bin dolarlık ihracata imza attı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, bölgeden ocak ayında 2 bin 249 firma yurt dışına ürün sattı. Bu dönemde 85 firma da ilk kez ihracat yaptı.
Ocak ayında dış satımı yıllık bazda yüzde 7,5 artıran bölge ihracatçısı, 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.
Bölgenin lokomotif kenti ise 722 milyon 684 bin dolarla Gaziantep oldu.
Ülke grupları özelinde bölge ihracatında ilk sırayı yüzde 38,7 ile Orta Doğu ülkeleri aldı. AB ülkeleri yüzde 18,2 ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 17,3 payla üçüncü sırada yer aldı.
Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracat
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