Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındıkta 5 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık ihracatı yaptı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021 ve 31 Ocak 2022’de gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Sezonun 5 aylık döneminde, 190 bin 428 ton fındık satışı yapıldığı vurgulanan açıklamada, 1 milyar 161 milyon 822 bin 98 dolar kazanç sağlandığına değinildi.
Etiketler: İhracat Tarım Üretimi
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