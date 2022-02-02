Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021 ve 31 Ocak 2022’de gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Sezonun 5 aylık döneminde, 190 bin 428 ton fındık satışı yapıldığı vurgulanan açıklamada, 1 milyar 161 milyon 822 bin 98 dolar kazanç sağlandığına değinildi.