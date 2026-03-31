Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.03.2026 19:37

Gayrimenkul satışları mercek altında: İlan fiyatı ile satış bedeli karşılaştırılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital ortamdaki ilan tutarlarının, gerçekleşen alım-satım bedelleri, emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırıldığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde dijital platformlardaki gayrimenkul ilanlarına yönelik incelemelerde, ilan tutarı ile gerçek alım-satım bedelinin farklı olduğu belirtildi.

Mekansal Veri Analizi (MEVA) Projesi kapsamında gayrimenkul alım-satım ve kira işlemlerinin çok boyutlu veri setleri üzerinden analiz edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde dijital platformlardaki gayrimenkul ilanlarına ilişkin yapılan analizlerde, bazı satıcıların ilan sayfalarında yer verdikleri tutar ile gerçek alım-satım bedelinin farklı olduğu ilanların bu şekilde güncellendiği veya kaldırıldığı tespit edilmiştir. İlan sayfalarında yer alan tutarlar gerçekleşen alım-satım bedelleri ile emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırılmaktadır.

Bu kapsamda uyumsuzluk gösteren işlemler farklı veri kaynakları üzerinden tespit edilmekte ve yakından izlenmektedir. Vergi kayıp ve kaçağına yol açabilecek bu tür uygulamalara karşı gerekli inceleme ve denetim süreçleri başlatılmakta olup, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. Mükelleflerimizin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini gerçek bedeller üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Emlak Gelir İdaresi Başkanlığı Konut Vergi Denetim
Sıradaki Haber
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 624 bin 899 liraya düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:48
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
19:56
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile görüştü
19:51
Pezeşkiyan'dan "Savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz" mesajı
19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
19:24
İletişim Başkanlığı, ABD uçaklarının İncirlik Üssü’nü kullandığı iddialarını yalanladı
18:11
İstanbul'da kazada şehit olan polisimiz son yolculuğuna uğurlandı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ