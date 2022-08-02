Garanti belgesi yönetmeliği sil baştan düzenleniyor.

Matbu belge zorunluluğu ortadan kaldırılıyor, garanti belgesinde karekod dönemi başlıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı garanti belgesi yönetmeliğinin taslağının detayları netleşti.

Karekod formatındaki garanti belgesinde ürünün künyesi yer alacak

Alınan her ürün için yıllarca saklanan, kaybolduğunda ise sorunlara yol açan garanti belgesi uygulaması tarihe karışıyor.

Hem tedarikçinin hem de tüketicinin işini kolaylaştırmak için garanti belgesi karekod formatında olabilecek. Karekod okutulduğunda ürünün künyesine ve garanti bilgilerine ulaşılacak.

Yönetmelikle garanti süresinin kuralları da değişiyor. Daha önce ürünün satışı ile başlayan garanti süresi, artık montajı yapıldığı tarihte başlayacak.

Scooter'a garanti belgesi şartı

Garanti belgesi ile satılması zorunlu ürünler listesine yenileri eklendi. Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter listede yer aldı. Garanti süresi 2 yıl olarak belirlendi.

Uyku apnesi cihazı ve katı hal sürücüsü adı verilen veri depolama sistemlerinin garanti belgesi ile satılması zorunlu olacak.