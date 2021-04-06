Salgın nedeniyle fuarlar dijital ortamda çevrim içi yapıldı. Bir yıllık aranın ardından İzmir'de ilk defa bir fuar yüz yüze gerçekleşti. Fuar İzmir, kapılarını Uluslararası Mobilya Fuarı için açtı.

Organizasyon sorumlusu Nuray Eyigele İşleyen, "Sanal fuarlar söz konusu ama bazı sektörlerde bu mümkün değil. Örneğin mobilya sektöründe. Fiziki fuar olmasından katılımcılarımız son derece memnun" dedi.

Sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi

Fuar İzmir, güvenli alan belgesi aldı, organizasyon salgın önlemleriyle açıldı. Fuar alanı sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. "Yoğunluk kontrolü" uygulaması devreye sokuldu. Katılımcılar HES koduyla giriş yaptı.

İşleyen, yurt dışından ciddi katılım olduğunu söyleyerek, "Şu anda 300, 400 kişi içeride dolaşıyor, yabancı ziyaretçilerimiz. Bu çok olağanüstü bir durum" dedi.

Fuarda ev ve ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları görücüye çıktı. Katılımcılar yeni işbirliklerine imza attı, sipariş aldı.

9 Nisan'da sona erecek fuarda tasarım söyleşileri ve tasarım yarışmaları da yapılacak.