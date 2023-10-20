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Ekonomi
AA 20.10.2023 09:20

Fosil yakıttan elektrik üretimi 5 yıldır düşüşte

Küresel elektrik talebinin yarıya yakınını oluşturan 107 ülkede fosil yakıttan elektrik üretimi son 5 yılda gerileyerek, elektrik sektörü kaynaklı emisyonların yüzde 20 azalmasını sağladı.

Fosil yakıttan elektrik üretimi 5 yıldır düşüşte
[Fotograf: AA]

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, fosil yakıtlardan üretim 2022'de yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Bu artış, 2011-2021 dönemindeki yüzde 1,6'lık ortalamanın altında kaldı.

Fosil yakıtlardan elektrik üretimi 215 ülkenin 107'sinde en az 5 yıl önce pik yaptı ve bu tarihten itibaren düşüşe geçti.

Küresel elektrik talebinin yüzde 38'ini oluşturan bu ülkelerde elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar son 10 yılda yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Bu ekonomilerden 78'i, 2000'ler itibarıyla temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimlerini artırarak fosil yakıtların payını azaltmaya başladı.

Küresel elektrik talebinin yüzde 50'sini oluşturan ülkelerde ise fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az bir yıl önce pik yaptıktan sonra düşüşe geçti.

Avrupa Birliği (AB) fosil yakıtlardan üretim en yüksek seviyesine göre yüzde 30, Okyanusya ve Kuzey Amerika'da sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 15 geriledi.

Afrika'da fosil yakıtlardan elektrik üretiminin yatay seyir izlediği görülürken, Latin Amerika ve Karayipler'de de yaklaşık 10 yıldır benzer eğilim gözlendi.

Fosil yakıtlardan elektrik üretiminin zirve yapmasının beklendiği tek bölgeler Asya ve Orta Doğu olarak öne çıkıyor.

Ember'e göre, fosil yakıtlardan elektrik üretimi küresel çapta pik seviyeye doğru ilerliyor ve bu eğilim elektrik sektöründen kaynaklı emisyonların yapısal olarak düşeceği yeni bir dönemi başlatıyor.

Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, verilere ilişkin değerlendirmesinde, çok fazla ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azaldığını belirterek, "Birçok ülkede bu düşüş, elektrik talebindeki artışa rağmen gerçekleşti. Bu, rüzgar ve güneş enerjisinin başarısı. Birçok gelişmekte olan ülkede de, fosil yakıtlardan elektrik üretimi pik yapmaya yakın. Küresel elektrik sektöründe fosil yakıtlardan üretimin gerilediği yeni bir dönemin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

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