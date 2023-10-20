351 maden sahasını ihale edilecek

MAPEG'in konuyla ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu 351 maden sahasına ilişkin ihalelerle ile ilgili usul ve esaslar "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Ayrıca, maden sahaları Maden Kanunu'nun ilgili hükmü gereği ikinci defa ihale edilmek üzere ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/adresinde ilan edilecek.

İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacak.

Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecek.

Öte yandan, ihalesi yapılan ancak müracaatçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar yeniden ihale programına alınacak.