Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.09.2025 13:34

Fitch Ratings'ten THY açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THY) Air Europa’da hisse almasının Türk şirketin Latin Amerika bölgesi ve İspanya’ya ağ erişimini güçlendireceğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten THY açıklaması

Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu satın almanın kaldıraç üzerinde minimum etkiyle İspanya ve Türkiye arasındaki yolcu ve hava kargo uçuş ağını destekleyeceği ve THY’ye hızla büyüyen Latin Amerika/Avrupa hava hatlarına açılma fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, “Air Europa, THY’den çok daha küçük olmakla birlikte, Güney Amerika rotalarında çok daha güçlüdür ve İspanya'nın Madrid-Barajas havalimanında ikinci en büyük konuma sahip olmanın avantajlarından yararlanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Air Europa'nın azınlık hisselerinin THY tarafından 300 milyon avroya satın alacağının anımsatıldığı açıklamada, düzenleyici kurumların onayına bağlı olarak satın almanın 6 ile 12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, THY, Air France KLM ve Lufthansa gibi büyük Avrupalı hava yolu şirketleri arasında azınlık hisseleri veya tamamlayıcı satın almalar yapma eğilimini sürdüğü ifade edilerek, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) hava yollarının konsolidasyonu için bir sonraki olası adayın TAP Air Portugal olduğu aktarıldı.

Öte yandan, THY tarafından 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Air Europa bünyesindeki azınlık payların devralınmasına yönelik bağlayıcı teklifinin Air Europa tarafından kabul edildiğini bildirilmişti.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Togg, Avrupa'da elektrikli araç standardını yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
İspanya hükümeti İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu
14:57
81 ile yeni konut projesi geliyor
14:36
Katil İsrail, son 72 saatte Gazze'de çok katlı 5 bina ile 350 çadırı bombaladı
14:30
Tunus, Küresel Sumud Filosuna yönelik "dronlu saldırıyı" soruşturuyor
14:22
Büyükbaş hayvan yüklü tırda yangın çıktı
14:21
Bakan Uralıoğlu: Ağustos ayında kruvaziyer turizminde rekor kırdık
İspanya'da 12 kentteki meydanlarda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İspanya'da 12 kentteki meydanlarda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ