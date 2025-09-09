Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.09.2025 13:31

Kadın istihdamında çocuklu kadınlara pozitif ayrımcılık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini duyurdu.

Kadın istihdamında çocuklu kadınlara pozitif ayrımcılık

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Yılı'nda ülkenin geleceğini korumak ve çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kadınların işgücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz."

Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını bildiren Işıkhan, ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarının altını çizdi.

Işıkhan, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uygulanan yaş sınırını kaldırdıklarını belirtti.

