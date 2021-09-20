Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini ve toparlanmanın yılın ilk çeyreğine kıyasla daha yavaş gerçekleşebileceğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen Avrupa’nın 20 büyük bankasının hâlihazırda karlarının salgın öncesindeki döneme kıyasla daha yüksek olduğu açıklandı.

Fitch Ratings’in açıklamasında, Avrupa’da bankaların büyük çoğunluğunun dinamik sermaye piyasalarının ve ticari bankacılıktaki toparlanmanın etkisiyle güçlü bir gelir performansı sergilediği vurgulandı.