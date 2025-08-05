Fındık alım fiyatları belli oldu

Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları % 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için; 200,00 TL/Kg, Levant kalite için ; 195,00 TL/Kg olarak belirlendi.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecek.

Üreticilerin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.