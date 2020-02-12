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Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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Etiketler: son dakika bankacılık kanunu Plan bütçe komisyonu tbmmSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 17:49
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