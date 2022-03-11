Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sistemimize olası yansımaları detaylı şekilde irdelendi ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirildi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında Komite'ye bilgi verildi.

TROY ödeme sistemi yaygınlaştırılacak

TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Hazina ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şı ifadelere de yer verdi:

"Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."

