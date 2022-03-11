Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kirişçi, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun."