Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.01.2026 15:39

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Konut kredileri ve bankacılık masada

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankacılık sektörünün genel görünümünün ve ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların ele alındığını, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulduğunu aktardı.

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Konut kredileri ve bankacılık masada

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı ve finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur. Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Çevrim içi satış yapan işletmecilere yol haritası niteliğinde rehber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Zelenski: Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz
16:23
Bakan Fidan, Barış Kurulu Şartı'nın imza töreni için İsviçre'ye gidecek
16:10
14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
16:41
Platinin onsu 2 bin 500 doları aşarak rekor kırdı
15:48
Kocaeli'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
15:45
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ