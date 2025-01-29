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Ekonomi
TRT Haber 29.01.2025 19:37

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda, bankacılık sektörünün genel görünümünün gözden geçirildiği ve atılabilecek ilave adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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