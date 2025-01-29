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Ekonomi
AA 29.01.2025 16:21

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 40 denetmen yardımcısı alınacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 40 denetmen yardımcısı alınacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 40 denetmen yardımcısı alınacak
[Fotoğraf: Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40 denetmen yardımcısı kadrosu için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından lisans mezunu olması şartı aranacak.

Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan alma koşulu aranacak. Adayların, ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Adaylar, 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yazılı sınavın ardından belirlenecek.

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İstihdam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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